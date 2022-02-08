Ünlü isimlerin oturduğu Nişantaşı’ndaki tarihi binada apartman göevlisi, bina sakinlerinden para toplayarak kayıplara karıştı. Eşi ve çocuğunu bırakan görevli için kayıp ilanı verildi.

Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, yapımcı Adil Şentekin gibi tanınmış isimlerin oturduğu apartman, şaşkınlık veren bir olaya sahne oldu.

Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi’nde bulunan tarihi binada çalışan apartman görevlisi, ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisine yakın bulduğu isimlerden 5’er bin lira aldı. Ardından, eşi ve çocuğunu bırakarak topladığı paralarla kayıplara karıştı.

Hürriyet’ten Sinem Vural’ın haberine göre, apartman yöneticisi kendisi hakkında kayıp ilanında bulunurken, para veren daire sahipleri dolandırılıp dolandırılmadıklarını anlamaya çalışıyor.

Ne kadar para topladığı bilinmiyor

Birçok kişi ne kadar para verdiğini söylemediği için, görevlinin tam olarak kaç parayla kayıplara karıştığı bilinmiyor. Ancak yönetimin söylediğine göre bazı kişilerden “borcum var” diyerek 5 bin lira alan görevli, bazı evli çiftlerden çifter çifter para topladı.

Henüz şikayette bulunmayan yönetim, önce apartman görevlisinin ortaya çıkmasını bekliyor.

Bir haftadır ailesinin de kendisine ulaşamaması nedeniyle ilk toplantıda iş akdi feshedilecek olan görevli hakkında daha sonra şikayette bulunulacak.

Teşvikiye’nin simge yapılarından

1920’li yıllarda inşa edilen apartman, Hüsrev Gerede Caddesi’nin tarihi yapılarından biri. Hüsrev Gerede’nin torunu Bennu Gerede’nin yanı sıra Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Zafer Algöz gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor.