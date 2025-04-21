Türkiye’nin süper içerik platformu TV+, bahara giriş yaparken birbirinden iddialı dizi ve filmleri ekrana getiriyor. İşte TV’ın öne çıkan Nisan ayı içerikleri:

Lockerbie: A Search for Truth: Etkileyici bir adalet mücadelesi

Colin Firth’ün başrolünde yer aldığı “Lockerbie: A Search for Truth”, 1988 yılında İskoçya’nın Lockerbie kasabası üzerinde gerçekleşen trajik Pan Am Flight 103 bombalamasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor. Dizi, uçaktaki 259 yolcu ve mürettebatın yanı sıra yerdeki 11 kişinin hayatını kaybettiği bu sarsıcı olay, kızını saldırıda kaybeden Dr. Jim Swire’ın adalet arayışına odaklanıyor. Dr. Swire’ın, diğer kurban aileleriyle birlikte yürüttüğü mücadele; hükümetlerin soruşturma süreçlerini sorgulayan ve sorumluları ortaya çıkarmaya çalışan güçlü bir insan hikâyesine dönüşüyor. 2025 yapımı bu etkileyici mini dizi, ilk kez ve sadece TV+’ta izleyiciyle buluşuyor.

TED: İkonik oyuncak ayı ekranlara geri dönüyor

İzleyiciyi 1993 yılına geri götüren “TED” dizisi, artık şöhreti geride kalmış sevimli ama yaramaz ayı Ted’in, en yakın arkadaşı 16 yaşındaki John Bennett ile yaşadığı eğlenceli ve zaman zaman baş belası dolu anları konu alıyor. John’un ailesinin Framingham, Massachusetts’teki evinde geçen hikâyede, Ted her ne kadar bazen kötü kararlarıyla John’u zor durumda bıraksa da derinlerde sadık bir dost ve yeri geldiğinde her türlü riski almaya hazır bir yol arkadaşı olarak karşımıza çıkıyor. Max Burkholder, Alanna Ubach, Scott Grimes ve Giorgia Whigham gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı bu nostalji dolu komedi dizisi, ilk kez ve sadece TV+’ta izleyiciyle buluşuyor.

Magarsus: Geçmişin gölgesinde

Yunus Ozan Korkut’un yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödüllü Merve Dizdar’ın yer aldığı “Magarsus”, ikinci sezonuyla Sarıbahçe’deki güç dengelerini yerinden oynatıyor. Kurak ailesi üyeleri arasındaki gerilim tırmanırken hem dış güçlerin etkisi hem de antik Magarsus kentindeki kültürel miras krizleri, olayları daha da derinleştiriyor. Berlin TV Series Festivali’nde “Stellar Cast” ödülü kazanan ve 49. Altın Kelebek’te “En İyi İnternet Dizisi” kategorisinde aday gösterilen dizi, final bölümüyle aynı gün tüm sezonu ile MAX ile aynı anda TV+’ta izleyicilerle buluşuyor.

Small Things Like These: Sessiz kasabalarda büyük sırlar saklıdır

Claire Keegan’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Small Things Like These”, izleyiciyi 1985’in İrlanda’sına götürüyor. Kasabanın kömür tüccarı Bill Furlong’un (Cillian Murphy) Noel öncesi yaptığı bir teslimat sırasında, yerel manastırda genç kadınların zorla çalıştırıldığı karanlık gerçeği keşfetmesiyle başlayan hikâye, izleyiciyi ahlaki bir sorgulamanın tam ortasına bırakıyor. 74. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve Murphy’nin güçlü oyunculuğuyla övgü toplayan film, ilk kez ve sadece TV+’ta ekranlara geliyor.

Being Maria: Sinema tarihinden çarpıcı bir kesit

“Being Maria”, 70’lerin ikonik filmi “Last Tango in Paris” ile şöhrete kavuşan fakat bu şöhretin ardında derin travmalar barındıran Maria Schneider’in hikâyesini anlatıyor. Anamaria Vartolomei’nin güçlü performansıyla hayat bulan Schneider, henüz 19 yaşındayken Marlon Brando ile başrolü paylaştığı filmin ardından medyanın ve sektörün baskısıyla yüzleşmek zorunda kalır. Film, Schneider’in yaşadığı baskıyı, film setindeki tartışmalı sahneleri ve bu deneyimlerin onu nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. 30. Lumière Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu adaylığı kazanan Vartolomei, izleyiciye Maria’nın sesini bu kez sahici bir yerden duyuruyor. Bu etkileyici biyografi filmi, ilk kez ve sadece TV+’ta.