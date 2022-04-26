Survivor 2022 All Star’da Dokunulmazlık ve iletişim oyununun oynandığı sırada geçtiğimiz sene performansıyla Survivor’a damga vuran Nisa Bölükbaşı sakatlanmıştı.

Parkur esnasında acı içinde yerde kalan Nisa’nın Doktor kontrolleri ardından patellasının (diz kapağı) çıkmış olabileceği söylenmişti.

Diz ve omuz sakatlığına rağmen yarışmaya katılan Nisa çıktığı iki mücadeleyi de kazanarak oyuna damga vurdu.

Genç yarışmacının bu performansı takım arkadaşları ve sosyal medyadan pek çok destek ve takdir aldı.