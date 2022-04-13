90’ların sonuna kadar usta müzisyen Kayahan ile birlikte çalışan ve 50 yıllık kariyerinde birçok hit şarkıya imza atan Türk müziğinin efsanevi yorumcusu Nilüfer, muhabirlerin “O unutulmayan şarkılar artık günümüzde neden yok?” sorusunu sorması üzerine “Bütün dünyada müzik anlayışı ve zevki değişti. Sonucunda bu Türkiye’yi de etkiledi. Rap ağırlıklı oldu. Bu tarz öne çıktı. Eski şarkılar güzeldir, onların modası hiçbir zaman geçmeyecek. Son yıllarda pop müzik geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez” yanıtını verdi. Yeni bir albüm çıkaracağını da belirten usta müzisyen, “Mayıs ayında çıkacak bir albüm yaptım. Bu projede biraz farklı Nilüfer görecekler bazı şarkılarda” şeklinde konuştu.