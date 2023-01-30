Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Nilüfer, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Son dönemde yapılan otobiyografik filmleri çok beğendiğini ve hayatının film olmasına sıcak baktığını söyleyen 67 yaşındaki şarkıcı, “Bu tarz bir proje gelirse değerlendiririm ama şu anda yok. Geçenlerde öyle bir konuşma yapıldı. Doğru bir proje gelirse de olabilir. Fakat ben öldükten sonra yayınlansın isterim. Çünkü çok gerçek olmalı. Bu tarz işleri izliyorum, güzel oluyor.” diyerek sağlığı hakkında da “Her şey yolunda sağlık sıhhat de güzel. Bu yıl bol bol konserler olacak. Belki bir single çıkarabilirim yaz başında” açıklamasını yaptı.

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