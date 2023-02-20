Nilüfer, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak depremle ilgili duygularını dile getirdi. Şarkıcı paylaştığı fotoğrafa, “Günlerdir boğazım düğüm düğüm, içim acıyor. Can kaybımız çok, daha da artacak gibi görünüyor. Allahtan rahmet diliyorum kayıplarımıza içim yanarak. Çocuklar öldü bu depremde bebekler öldü. Benim güzel ülkem bunu hak etmedi, her bir çocuk bizim umudumuz bizim geleceğimiz ama onları koruyamadık. Artık bir şeyler değişmeli, artık el ele vermek tek yürek olmak birlik olmak zamanıdır.” cümlelerini yazdı.

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