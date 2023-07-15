Nilsu Berfin Aktaş, FOX TV’de yayınlanan Yaz Şarkısı dizisinde başrol oynamasının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik’ten aynı şekilde boşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serdar Sertçelik ile boşanma kararını geçtiğimiz haftalarda almış. Bugün Büyükada’daki Adalar Adliyesi’nde gerçekleşen duruşmada taraflar, boşanma konusunda anlaşmaya varmış ve karşılıklı taleplerde bulunmadıklarını beyan ettiler. İkilinin duruşması sadece 10 dakika sürdü.