Nilsu Berfin Aktaş ışığın azizliğine uğradı

Nilsu Berfin Aktaş yeni başlayacağı Benim Hayatım dizisinde canlandıracağı Hayat karakteri ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

Benim Hayatım dizisinin yayınlanan fragmanında Nilsu Berfin Aktaş giydiği kıyafete ışığın vurmasıyla bir anda çıplak kaldı.

Transparan elbisesiyle kameralara çıplakmış gibi yansıdı

Star TV’de yayınlanancak olan Benim Hayatım dizisinin fragmanında; düzenlenen bir yarışma için tasarladığı kıyafetle podyuma çıkan Nilsu Berfin Aktaş, transparan elbisesiyle kameralara çıplakmış gibi yansıdı.

“Çıplak mı gerçekten?”

Nilsu Berfin Aktaş’ın transparan elbise ile çıplak kalması sosyal medyayı salladı.

Şaşkınlıklarını dile getiren kullanıcılar, “Çıplak mı gerçekten?”, “Çıplak gibi inanılmaz”, “Çıplak değil bence” gibi yorumlarda bulundu.