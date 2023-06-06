Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Ankara’da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktığı dava sebebiyle cezaevinde yatan ve sonrasında cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı ileri sürülen eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor.

Avukatına boşanma davası açılmasını talep eden oyuncunun bu kararı ayrı yaşadığı eşini çileden çıkardı. Sertçelik, eşiyle ilgili arka arkaya karalayıcı paylaşımlarda bulundu.

Fakat sonra yaptığı paylaşımlardan pişman olan Serçelik, “Nilsu Berfin Aktaş benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisiyle ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin” notuyla yeni bir paylaşım yaptı.