Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Mesude’si olarak tanıdığımız Nilperi Şahinkaya, şimdilerin en popüler oyuncularından bir tanesi. Yeni yayınlanan Erşan Kuneri dizisindeki rolü ile çok konuşuluyor. Cem Yılmaz’ın kaleminden çıkan, son günlerin popüler dijital dizisi Erşan Kuneri oyuncu ekibi ile İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.



Sunucu İbrahim Selim’in yönelttiği sorulara tek tek yanıt veren ve çoğu zaman eğlenceli bir sohbetin içinde başarılı oyuncular beklenmedik samimi açıklamalarda bulundu.

Aldığın en tuhaf teklif neydi?

Sosyal medya üzerinden hayranların binlerce mesaj attıkları bilinen ünlü oyunculara, “Aldığın en tuhaf teklif ne?” diye soru geldi. Bunun üzerine Nilperi’den beklenmedik bir yanıt geldi.

“Yere yatsam beni çiğner misin?”

Nilperi, “Sosyal medyada ayakçılar, ayak severler var.” diyerek ‘‘Yere yatsam beni çiğner misin? Ayaklarını yıkayabilir miyim?” diyenler oldu açıklamasında bulundu.