Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, 15 Eylül 2022’de yaşanan kavga sonrası Burak Deniz hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapmıştı.

Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli, dilekçesinde Deniz’in ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan yargılanmasını talep etmişti.

Tüm bunların ardından Burak Deniz, bir özür yazısı paylaştı. Fakat güzel oyuncu bu özrü kabul etmeyerek şikayetini geri çekmedi.

Konu hakkında dava açılıp açılmadığı merak konusu olurken Deniz’in geçtiğimiz 4 ay içerisinde savcılık tarafından çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı. 31 yaşındaki oyuncunun avukatı Serdar Opak ise müvekkilinin işi nedeniyle yurt içi ve yurt dışı seyahatlar yaptığını ve bu yüzden ifade vermeye gidemediğini belirtti. Şahinkaya’nın avukatı ise Deniz için yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Konuyla ilgili dava açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Burak Deniz’in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği öğrenildi. Deniz’in avukatı Serdar Opak da müvekilinin işi nedeniyle sürekli yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaptığı iş yoğunluğu nedeniyle de ifade vermeye gitmediğini söyledi. Nilperi Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.