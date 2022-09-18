‘Bizim Hikaye’, ‘Maraşlı’ ve şimdilerde ‘Şahmaran’ dizisiyle izleyici ile buluşmaya hazırlanan Burak Deniz’in, geçtiğimiz günlerde gittiği bir otelde olay çıkararak meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi’yle tartıştığı öne sürülmüştü. Yusufi ile birlikte masalarında oturan güzel oyuncununun yanına giden Deniz’in, çifte hakaret etttiği ve sonrasında kavga çıkardığı iddia edilmişti.

Önceki gün 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Adana’da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde boy gösteren 34 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ödül gecesi ve Burak Deniz ile yaşadığı olay hakkında konuşan Nilperi Şahinkaya, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada bende ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi ise açıklamayı avukatları aracılığıyla yaptıklarını ve olayla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.