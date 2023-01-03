Youtube’da yayınlanan bir programa katılan Nilgün Belgün, hayatının dönem noktası olarak Türker İnanoğlu ve Müjdat Gezen’i belirtirken Metin Akpınar ve Zeki Alasya gibi önemli isimlerle birlikte oynadığı Devekuşu Kabare‘den bahsetmeyi de unutmadı. Programın ilerleyen dakikalarında güzelliğinin işine katkısı sorulduğunda ise “Hoş ve güzel olmanın katkısı elbet vardır tabi ama ben cinselliğimi kullanabileceğim bir alanda değil tiyatroda iş yaptığımdan…” diyerek cevap verdi.

Belgün bu cevabının ardından ise beklenmedik bir aşk itirafında bulundu. O dönemlerde Metin Akpınar‘a platonik aşık olduğunu, aşkının henüz çalışmadıkları dönem başladığını, Akpınar ile birlikte çalışma fırsatını duyduğunda ise arkasına bakmadan gittiğini belirtti.

Yıllar sonra platonik aşkını duyan Metin Akpınar’ın “keşke baştan söyleseydin” dediğini de ekledi.

İlginizi çekebilir: