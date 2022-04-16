Nil Karaibrahimgil, Türkiye’nin ilk 5G stadyum konserine katılacak. Ünlü şarkıcının Beşiktaş İnönü Spor Kompleksi Vodafone Park’taki sahneye bağlanacağı ve hologram olarak görüneceği konserde, Türkiye dahil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer alacak.

Karaibrahimgil’in toplam 5 şarkı söyleyeceği konserde, dünya çocukları yöresel kıyafetleri içinde kendi dans ve şarkılarıyla sanatçıya eşlik edecek.

Sunuculuğunu Jess Molho’nun üstleneceği konser, 21 Nisan Perşembe akşamı saat 20.10’da gerçekleşecek.