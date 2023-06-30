Nil Karaibrahimgil, oğlu Aziz Arif Erener ile birlikte geçtiğimiz günlerde Hupalupa Go Festivali’nde görüntülendi. Galataport İstanbul saat kulesi meydanında düzenlenen festivalde, Karaibrahimgil, oğlunun eğlenceli anlarını telefonuyla kaydederek keyifli zaman geçirdi.

Makyajsız doğal hali ve kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, İstanbul’da bayramları geçirmenin tercih edilecek en güzel seçenek olduğunu belirterek bayramlarını şehirde kutladıklarını ifade etti. Etkinliklerde oğluna eşlik eden Nil Karaibrahimgil, açık hava festivalinin keyfini doyasıya çıkardı.