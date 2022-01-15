Nike Kids’in yeni serisi, kolay kullanım için tasarlanan FlyEase malzemesiyle kaplanmış giyim ve spor ayakkabılarını kapsayan Koleksiyonu, erişilebilir tasarım ve daha kolay oyun için engelli topluluğunun içgörülerini uygular.

Nike FlyEase Play Pack koleksiyonunda nefes alabilen kumaşlarla kapüşonlu üstler, pançolar ve dokuma pantolonlar bulunur. Nane yeşili pantolonun ve siyah oversize pançonun ön kısmına takılan duyusal temas noktaları ve çekme halkaları ile parçalar amaca uygun olarak tasarlanarak hem rahatlık hem de daha kolay giyilebilirlik vurgulanıyor.

Nike FlyEase Dynamo Go spor ayakkabı, biri gökkuşağı renk paletine sahip pastel mavi üst kısımda, ikincisi ise kobalt mavisi yüzeylerle kaplanmış siyah bir silüet sergileyen iki varyasyona sahiptir. Katlanabilir bir topuk, kabarık köpük yaka ve yumuşak köpük ayak tabanından oluşan spor ayakkabılar, eller serbest giriş ve çıkış sağlar.

58 -100 ABD Doları arasında fiyatlandırma aralığı olan koleksiyon, 2022 bahar ayı başlarında Nike Mağazaları ve ABD’deki belirli perakendeciler aracılığıyla düşmesi planlanıyor.