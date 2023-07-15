2018’de Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin eylül ayında evleneceği iddia edildi.

Acun Ilıcalı’nın zaman zaman romantik pozlar paylaştığı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisine 10 gün önce doğum günü kutlamasında evlilik teklifi etmişti. Teklifi kabul eden çiftin evlilik için hazırlıkları başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanalı, dijital içerik platformu ve futbol takımları bulunan Ilıcalı ile Altunkaya’nın eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Acun Ilıcalı daha önce Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Ilıcalı’nın evliliklerinden 4 çocuğu var.