Geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine giren şarkıcı Nihat Doğan ile eşi Arezoo Gharlar, bir yıllık evliliğinin ardından anne ve baba oldu. Instagram hesabından oğlu ve eşiyle verdiği pozları paylaşarak güzel haberi duyuran 46 yaşındaki şarkıcı, gönderisine “Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. 13 Ocak Cuma günü oğlum Badıkan dünyaya geldi ve bu duamı kabul eden Rabbime şükürler, bana dünyanın en güzel hediyesini veren eşime de teşekkürler olsun. Rabbim önce sizin sonra benim evladıma güzel bir kader yazsın. Hayırlı güzel bir ömür nasip etsin. Heyecandan bugün paylaşabildim. Babalık heyecanı sahne heyecanına hiç benzemiyor. Rabbim herkese nasip etsin. Hoş geldin Badıkan” notunu ekledi.

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