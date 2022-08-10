Ünlü sunucu Nihat Doğan, adının Arzu olduğu öğrenilen İranlı bir hayranıyla geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Yakın zamanda bebek bekledikleri öğrenilen çiftin düğün töreninde çekilen görüntüleri yavaş yavaş yayılmaya başladı.

Dostları ve yakın akrabalarıyla halay çektiği görülen çiftten Doğan’ın yanına gelen bir kişi, ünlü sunucunun kulağına bir şeyler söyledikten sonra orada bulunan bir çocuğun gözleri önünde havaya birkaç el ateş etti. Silah kullanıldığını fark eden bir kadının halaydan çıkarak hızla çocuğu oradan uzaklaştırdığı görüldü.