Uzun süre Selin Atan ile aşk yaşayan ancak daha sonra anlaşamayıp ayrılan Nihat Doğan, sürpriz bir kararla Arzu ismindeki İranlı bir hayranı ile dünyaevine girdi.

Sessiz sedasız kıyılan nikahta şahit olduğunu açıklayan eski şarkıcı Erol Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Nihat Doğan, İranlı Arzu ile evlendi. Gelinin 3 aylık hamile iddiası var bu da ayrı bir sevinç yarattı. Siyasete soyunan ve benim de yıllarca albüm yapıp meşhur ettiğim Nihat, çoğu okumuştan kültürlü bir adamdır. Umarım hızlıca baba olur” ifadelerine yer verdi.