Nihan Ünsal’dan İhanet İddiasına Dair Açıklama

Burak Sergen’i aldattığı iddialarıyla günlerdir gündemden düşmeyen Nihan Ünsal konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Burak Sergen’in, 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığına dair iddialar ortaya çıkmıştı.

İhanetin kanıtları medyaya yayıldı

Burak Sergen avukatına boşanma işlemlerini başlatması için talimat verir vermez Nihan Ünsal ile sosyal medyada yer alan bütün fotoğraflarını silmişti. Ünlü oyuncunun elinde ihanete dair belgeler olduğunu ve bu belgelerin de boşanma dosyasına eklenmesini talep ettiği biliniyordu. Bugün ihaneti kanıtladığı iddia edilen fotoğraflar basına sızdı.

“Fotoğraflar eski”

Nihan Ünsal’ın ihanetine ilişkin fotoğraflar basına sızdıktan sonra kendisinden açıklama geldi. Magazin D haber müdürü Asiye Acar’a özel olarak yaptığı açıklamada ihaneti yalanlayan ve fotoğrafların eski olduğunu söyleyen Ünsal, hukuki yollara başvuracağını söyledi.

İşte Nihan Ünsal’ın aldatmayla ilgili açıklaması

Nihan Ünsal açıklamasında “Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski” şeklinde ifadelere yer verdi.