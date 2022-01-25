Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal için aldatma gerekçesi ile boşanma davası açmasının ardından Ünsal harekete geçti.

Burak Sergen’in geçen yıl evlendiği Nihan Ünsal’ın kendisini Özer Koçer’le aldattığını iddia etmiş ve ardından boşanma davası açmıştı. Sergen’in yaptığı açıklamalardan rahatsız olan Ünsal harekete geçti.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Burak Sergen

Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre, Burak Sergen’in hastanede yattığı günlerle ilgili yaptığı açıklamada, “En zor günümde Gizem ve evladım vardı yanımda. Onun dışında iki kişidir. Çevremden hiç destek görmedim” ifadelerini kullandı.

Ünsal, Sergen’in son dönemdeki açıklamalarının kendisiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturduğunu iddia eden Ünsal, mahkemeye başvurdu.

Sergen’in hastalık sürecinde yanında olduğunu dile getiren Nihan Ünsal, “COVID’in en yaygın olduğu dönemde hayatımı riske edip hastanede yanında kaldım. En kötü dönemlerinde kimse yanında değilken ben onun yanındaydım” dedi.

Kendisine karşı oluşturulan yanlış algıdan dolayı üzüntü yaşadığını açıklayan Ünsal, avukatına talimat vererek Sergen’e dava açtı. Uzaklaştırma kararı çıkarsa ünlü oyuncu, boşanma aşamasında olduğu Nihan Ünsal ile ilgili konuşamayacak.