Nihal Yalçın’dan Tamer Karadağlı taklidi

58. Altın Portakal Film Festivali’ne damgasını vuran Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.

Nihal Yalçın arkadaşı Zeynep Ocak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Tamer Karadağlı’yı taklit etti.

Nihal Yalçın’dan Tamer Karadağlı taklidi pic.twitter.com/ngCwHpZWI3 — ALL Magazine (@ALLmagazine) October 11, 2021

Tamer Karadağlı araya girdi

Nihal Yalçın, ödül konuşması yaptığı sırada Tamer Karadağlı’nın araya girerek ödülü uzatmasına “Sus mu dediniz?” diyerek tepki gösterdi. Karadağlı’nın mimikleri ve yaptığı hareket sosyal medyada fazlasıyla tepki aldı. Nihal Yalçın, bu durum karşısında “Lütfen Tamer’in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!” diyerek Twitter’da paylaşım yaptı.