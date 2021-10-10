Nihal Yalçın’dan İlk Tamer Karadağlı Açıklaması

Nihal Yalçın’ın konuşma yaptığı sırada Tamer Karadağlı’nın hareketi ve ardından Nihal Yalçın’ın gösterdiği tepki törene damga vurdu.

“Sus mu dediniz”

Nihal Yalçın, ödül konuşması yaptığı sırada Tamer Karadağlı’nın araya girerek ödülü uzatmasına “Sus mu dediniz?” diyerek tepki gösterdi. Karadağlı’nın mimikleri ve yaptığı hareket sosyal medyada fazlasıyla tepki aldı. Nihal Yalçın, bu durum karşısında “Lütfen Tamer’in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!” diyerek Twitter’da paylaşım yaptı.

“Bu çok kıymetliydi”

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, “Zuhal” filmindeki rolüyle Nihal Yalçın kazandı. Başarılı oyuncu, ödülünü aldıktan sonra ekibine çok incelikli ve keyifli bir iş çıkardıkları için teşekkür etti, “Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm. Güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Bu ödül çok kıymetliydi. Yaptığım işin emeğinin karşılığı verilmesi çok keyifliydi. İşimi yapabildiğim ve ödüllendirildiğim için çok mutluyum. Oldukça yoğun kadınla filmi çektik” ifadeleriyle mutluluğunu paylaştı.

Konuşmasını “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyelim. İstanbul sözleşmesi yaşatır” diyerek sonlandıran Yalçın, sosyal medyadan gelen tebrik ve destek mesajlarına karşılık bir tweet daha attı, tweetinde “Tüm tebrik mesajlarınızı okuyorum. Tek tek teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum” ifadelerini kullandı.