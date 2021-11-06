Nihal Yalçın ve 13 yaş küçük sevgilisi sarmaş dolaş görüntülendi

Nihal Yalçın ve kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven objektiflere yakalandı. Cihangir sokaklarında samimi bir şekilde görüntülenen çift, muhabirlerin sorularına cevap verdiler.

Berker Güven, “”Keyfimiz yerinde arkadaşlar. Biliyorsunuz Nihal’in basın danışmanlığını yapmaya başladım. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde ödül aldı o yüzden mutluyuz” açıklamasıyla şaşkınlık yarattı. Nihal Yalçın ise Tamer Karadağlı ile ilgili soruları cevaplamadı.