Nihal Candan’ın eski halini gören takipçileri şoka uğradı

‘İşte Benim Stilim’ ve ‘Survivor’ yarışmalarıyla tanınan 26 yaşındaki Nihal Candan’ın eski hali gündeme oturdu. Candan’ın eski halini gören takipçileri çok şaşırdı.

“Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar”

Geçtiğimiz aylarda estetikleriyle ilgili itirafta bulunan Nihal Candan, “Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar. Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik. Bir de badem göz ameliyatı oldum. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum dudağımı…” ifadelerini kullanmıştı.