“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan Nihal Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altında ‘O.. musun?’ sorusunu görünce şaşkına döndü. Ünlü fenomen, anında takipçisinin sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Candan, son paylaşımının altına gelen yorum karşısında şaşkına döndü. Takipçisinin, ‘O.. musun?’ sorusuna, “O… o.. yu nerede tanıyordu? Pavyona da hiç gitmedim ama Ezhel dinledik diye oldu heralde” yazarak cevap verdi.

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