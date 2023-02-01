Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger katıldığı programda elbise dolabından bazı kıyafetleriyle objektif karşısına geçti. ‘Pussycat Dolls’ grubunun baş vokalisti olan Scherzinger, kapüşonlu üstünü göstererek “Bu benim hayatımı değiştirdi” dedi. ‘Pussycat Doll’ zamanlarında vücuduyla barışık olmadığını ve bacaklarını gizlemek için sürekli pantolon giydiği dile getiren ünlü şarkıcı Scherzinger, şimdilerde ise bu özgüvensizliği arkasında bırakıp fikrini değiştirdiğini ve kendisine “Tatlım, gayet iyiydin” dediğini söyledi.

Daha önce verdiği röportajda bir tür yeme bozukluğu olan ‘Bulimia Nervoza’ya yakalandığını söyleyen Nicole Scherzinger, tedavi gördüğünü ve artık bedensel görüntüsünü olduğu gibi kabul ettiğini açıklamıştı. O dönemde yaşadıklarını dile getiren Nicole Scherzinger, “Gençlik yıllarımda vücudumun görüntüsüyle ilgili kendime çok eleştirel yaklaşırdım. 14 yaşındayken koşu yapmaya başladım. Gecenin bir yarısında sokağa çıkar ve koşardım. Çünkü daha zayıf olmam gerektiğini düşünürdüm” ifadelerini kullanmıştı.

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