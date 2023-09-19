Sony Pictures, Gabe Polsky’nin yönettiği ve Oscar ödüllü Nicolas Cage‘in başrolünü üstlendiği bir Western filmi olan ‘Butcher’s Crossing‘in ilk fragmanını paylaştı. John Williams’ın 1960 tarihli romanından uyarlanan film, Eski Batı’daki bufalo avcılarının hikayesini anlatıyor.

Harvard öğrencisi Will Andrews’ın (Fred Hechinger) batıya yaptığı yolculuk ve mitolojik bufalo sürüsünün peşindeki gizemli sınır adamı Miller (Nicolas Cage) ile olan macerasının anlatıldığı yapım, ABD’de 20 Ekim tarihinde sınırlı dağıtıma girecek.