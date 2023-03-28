Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Nicolas Cage, vampir Dracula’ya hayat verdiği yeni filmi ‘Renfield’ için rol arkadaşı Nicholas Hoult ile beraber Reddit’e girerek, hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yaptı.

Marca gazetesinin yayınladığı habere göre; Filmin çekimleri devam ederken yaşadığı rahatsız edici bir olayı açıklayan Cage, istemeyerek yapmış olsa da kendi kanının içtiğini itiraf etti.

Ünlü oyuncu, “Çekimlerde kullandığımız dişler gerçek dişlerdi, seramiktiler ve oldukça sivriydiler. Bu yüzden birkaç kez dudağımı ısırdım ve bu da kendi kanımı içmeme neden oldu. Sıcak ve bulanıktı” ifadelerini kullandı.

O esnada Hoult söze girerek, “Ben kendi kanımın tadını beğendim” dedi.

Chris Mckay’in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosu Robert Kirkman ve Ryan Ridley tarafından yazılan ‘Renfield’ filmi, yıllarca efendisi ‘Dracula’nın zalimliğine maruz kalan ama ona sadakatini de sürdüren hizmetkar ‘Renfield’in başından geçenleri konu ediyor. 14 Nisan 2023’te beyazperde ile buluşacak olan yapımda, Nicolas Cage’in nasıl bir Dracula yorumu ortaya koyacağı merak konusu.