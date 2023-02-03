Victoria- David Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham‘la Nisan 2022 tarihinde hayatını birleştiren Nicola Peltz, İtalyan moda markasının yeni koleksiyonu için poz verdi. Daha önce eşi Brooklyn Beckham’la beraber Pepe Jeans markasının yüzü olan Peltz, bu kez GCDS için kamera karşısına geçti. Peltz, GCDS‘in İlkbahar/Yaz 2023 kampanyasını tanıttı.

Giuliano Calza’nın kreatif direktörlüğünü üstlendiği koleksiyonda Nicola Peltz’in çekimlerini ise Zhong Lin üstlendi. Koleksiyonla ilgili WWD’ye konuşan Giuliano Calza, “O, GCDS kadınını temsil ediyor: eğlenceli, ateşli ve ölümcül şımarık.” dedi.

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