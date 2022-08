Brooklyn Beckham, elinin kenarına yaptırdğı dövme ile eşi Nicola Peltz’e sürpriz yaptı. Dövme sanatçısı Dr. Woo tarafından yapılan Beckham’ın yeni dövmesi, sol bileğinin dışında büyük bir puntoyla “Evli” yazan dövmesini, “Bebeğime sürpriz yaptım” mesajı ile sosyal medya hesabında paylaşarak aşkını tekrar duyurdu.

Brooklyn Beckham romantizmin kapılarını zorlamaya devam ediyor

Beckham’ın bu sürprizinden hoşlanan Peltz, Brooklyn Beckham’a bir tepsi çöre ve “Sevgili bay Peltz-Beckham, seninle gurur duyuyorum! Varlığımın her parçasıyla sana inanıyorum. Sen hayatımın aşkısın ve her günümü seninle birlikte geçirdiğim için şanslıyım. Seni her dakika daha da fazla seviyorum. Sevgiler, karın.” notunu gönderdi.

Beckham kendisine yapılan bu jesti sosyal medya hesabından paylaşarak karısınınne kadar “gururlu ve şanslı” olduğunu ekleyerek paylaştı. Brooklyn Beckham daha önce de eşi için bir çok dövme yaptırdı. Eşinin gözlerini ensesine dövme olarak yaptıran Beckham bunun yanı sıra yüzük parmağına “N” harfi, boynunda “Nicola”, kolunun üst kısmında evlilik yemini, sırtında aktrisin aşk mektubu, bileğinde eşinin hayatını kaybeden büyükannesinin adı gibi Peltz için bir çok dövme yaptırdı.

