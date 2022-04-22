İngilizcede non-fungible token olarak geçen ve kısaltması NFT olarak kullanılan kelimenin Türkçe karşılığı ise ‘Nitelikli Fikri Tapu’ olarak adlandırılıyor. NFT kavramı, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimini temsil ediyor. NFT, 2014’ten bu yana var olmasına rağmen, dijital sanat eserleri satın almak ve satmak için giderek daha popüler bir yol hale gelmesi nedeniyle gün geçtikçe popüler hale geliyor.

NFT nedir?

NFT, sanat, müzik, oyun içi öğeler ve videolar gibi gerçek dünyadaki nesneleri temsil eden benzersiz ve kopyalanamayan dijital varlıklardır. Genellikle kripto para birimiyle çevrimiçi olarak alınıp satılırlar. Takas edilmeyen NFT‘ler genellikle türünün tek örneğidir veya sınırlı sayıdadırlar. NFT’lerin kripto paralardan en büyük farkı NFT platformunun alıcının orijinal öğeye sahip olmasına izin veriyor ve sahiplik kanıtı olarak işlev gören yerleşik bir kimlik doğrulamasını içeriyor. Koleksiyoncular, alınan sanat eserlerinin dijital haklarına sahip olmasına neredeyse ürünün kendisinden daha fazla değer veriyor. Esasen, NFT’ler fiziksel koleksiyoncu öğeleri gibiler yalnızca dijital formattalar. Böylece alıcı, duvara gerçek bir yağlı boya asmak yerine tüm haklarının kendilerinde olduğu dijital bir dosya satın alıyor.

Nasıl çalışır?

NFT’ler, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blok zincirine (blockchain) kaydedilirler. Spesifik olarak, NFT’ler Ethereum blok zincirinde tutulur, fakat diğer blok zincirleri de onları destekler. Hem somut hem de maddi olmayan öğeleri temsil eden dijital nesnelerden bir NFT oluşturulur veya bastırılır.

Bunlardan bazıları:

Grafik sanatı

GIF’ler

Videolar ve önemli spor olayları

Koleksiyon

Sanal avatarlar ve video oyunu görünümleri

Tasarımcı spor ayakkabıları

Müzik

Bu listeye Tweetler bile dahil ediliyor. Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ilk tweet’ini NFT formatında 2,9 milyon dolardan fazla fiyata sattı.

NFT’ler nasıl satın alınır?

İlk olarak, NFT’leri ve kripto para birimlerini saklamanıza izin veren bir dijital cüzdan edinmeniz gerekecek. MetaMask NFT satın alımları için en çok tercih edilen dijital cüzdan. Daha sonra ise NFT sağlayıcınızın hangi para birimlerini kabul ettiğine bağlı olarak, Ethereum gibi bir kripto para birimi satın almanız gerekiyor. Artık kurulan farklı platformlarla kredi kartınızı kullanarak da kripto satın alabilirsiniz. NFT seçenekleri araştırırken ücretleri göz önünde bulundurmak oldukça önemli bir etken çünkü çoğu borsa, kripto satın aldığınızda işleminizin en az yüzde birini alır. Popüler pazarlar OpenSea, Foundation Marketplace ve Rarible binlerce NFT yaratıcısı ve koleksiyoncusuna ev sahipliği yapsa da, satın almadan önce araştırmanızı dikkatlice yaptığınızdan emin olun.

Nasıl para kazanılır?

NFT’ye aktarılan sanat eserleri, OpenSea, Foundation Marketplace ve Rarible dijital pazar yerlerinde alıcılarla buluşuyor. Virtual worlds ile blockchain destekli dijital gerçeklikler yaratıp satışa sunabiliyorsunuz. Kripto topluluğu tarafından üretilen ve barındırılan bu sanal pazar alanları, Axies, ENS names, CyrptoKittie ve Decentraland gibi dijital sanat eserlerini almanız, satmanız ve keşfetmeniz mümkün kılarken bize geleceğin kapılarını aralıyor.