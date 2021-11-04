NFC Nedir, Nasıl Çalışır?

NFC Nedir? Yalnızca telefonlarda kullanılmamakla beraber pek çok cihazda kullanılan bir teknolojidir. Çok amaçlı bir teknoloji olan NFC özellikleri ise şu şekildedir;

NFC, akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerin yakın mesafede veri aktarımı yapmasını sağlar.

Kablosuz veri aktarım yöntemi olarak NFC sıklıkla kullanılır.

yöntemi olarak NFC sıklıkla kullanılır. Veri aktarımı yapabildiği gibi cihazlar arası ödeme de yapmaya el verir.

Pasif olan NFC cihazları, aktif olanlardan enerji toplayarak çalışır.

NFC teknolojisi resim müzik, video gibi dosyaların aktarımında olduğu gibi pek çok veri aktarımında da oldukça hızlıdır.

NFC Önemi Nedir?

NFC 10 cm kadar yakın bir mesafede iken para transferi, veri aktarımı, dosya paylaşımı gibi işlemleri kolayca halleder. Bu sebepten dolayı bireysel veya kurumsal olarak NFC kullanılır. Pek çok sektörde NFC sağladığı nitelikler sayesinde kalıcı çözümler sunar. Siz de ofiste çalışıyorsanız her teknolojik cihazınızdan bu teknolojiyi kullanabilir, işlerinizi daha kolay hale getirebilirsiniz.

NFC Güvenilir mi?

NFC Güvenilir Mi? Belli başlı işlerde kalıcı çözümler sunar. Her ne kadar kullanışlı bir teknoloji olsa da elbette birtakım riskleri de vardır. Güvenlik risklerini minimuma düşürmek için, NFC uygulamasını sürekli kullanmıyorsanız konum bilgisini kapalı tutmanızda fayda var. Aynı zamanda cihazdan enerji alan NFC konumunu kapalı tutmak, cihaz bataryasının daha uzun ömürlü olmasını da sağlar. Bu şekilde NFC teknolojisini daha güvenilir hale getirmeniz mümkündür.

NFC Hangi Telefonlarda Bulunur?

NFC, Yakın Alan İletişimi olarak bilinir ve akıllı telefon, tablet ile bilgisayarlarda kullanıma açıktır. Ancak yalnızca NFC teknolojisi ile uyumlu cihazlar bu teknolojiyi kullanabilir. Öyle ki bazı ürünler NFC teknolojisini desteklemez.

Telefonunuzda NFC teknolojisinin olup olmadığını anlayabilmek için, Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Diğer Bağlantılar sekmelerini takip ederek NFC seçeneğini görebilirsiniz. Eğer varsa bu sekmelerin sonucunda NFC karşınıza çıkacaktır.

Android cihazlarda NFC teknolojisi nasıl çalışır sorusu da sık sorulan sorular arasında yer alır. NFC, pasif cihazlarda kullanıldığı gibi pasif telefonlarda da kullanıma uygundur. Android telefonlarda NFC 3 ayrı mod ile çalışır. Bu modlar arasında; okuyucu-yazıcı modu, eşler arası modu ve etiket okuma modu yer alır.

Telefonlarda NFC Neden Kullanılır?

Telefonlarda NFC, pek çok amaç için kullanılır. İşte telefonlarda NFC kullanılmasının sebepleri;

Telefon numarası alma ve gönderme işlemleri

Telefonlardaki fotoğrafları alma ve gönderme

Dosya transferleri

Konum göndermek ya da karşı alıcıdan konum bilgilerini almak

Başkasının telefonunda herhangi bir uygulamayı kullanabilmek

Temassız ödeme yapabilmek

NFC etiketleri ile bağlantı kurabilmek

NFC teknolojisinin, telefonlara çok fazla katkısı vardır. Saatlerce dosya paylaşımı yapmak zorunda kalmazsınız. Zaman ve mekan ayrımı olmaksızın NFC teknolojisi bulunan cihazlar yardımı ile dosyalarınızı karşı tarafa yollayabilirsiniz. Bunun için telefon ayarlarınızı kontrol ederek sağladığı avantajlardan faydalanmanızda fayda vardır.