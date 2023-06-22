Paris Saint-Germain yıldızı Neymar, hamile olan kız arkadaşı Bruna Biancardi’ye sosyal medya üzerinden özür edildi. Uzun bir Instagram paylaşımında, yıldız futbolcu ilişkilerindeki sorunları yoluna koymaya çalışacağına dair söz verdi ve ‘hatalar yaptığını’ kabul etti.

Nisan ayında çift, ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Influencer olan Bruna, büyüyen karnının tatlı fotoğraflarını paylaşmıştı.

İlginç özür!

Neymar, Instagram paylaşımında, “Bruna, bunu senin ve ailen için yapıyorum. Savunulamazı savunmak. Gerek yok. Ama seni hayatımızda istiyorum. Tüm bunların, hayatımdaki en özel insanlardan biri olan çocuğumun annesi olmasını hayal ettiğim kadına zarar verdiğini gördüm.” ifadelerini kullandı.

Neymar’ın bu paylaşımı, çiftin, Brezilyalı yıldızın aldatma hakkına sahip olmasına izin veren bir dizi şart üzerinde anlaştığına dair haberlerin ardından geldi.

“Özel bir mesele halka açık hale gelmişse, özür de halka açık olmalıdır.” diyen Neymar, “Sensizliği hayal bile edemem. Bilmiyorum, belki işe yaramayabilir ama bugün denemek istediğime emin olabilirsin.’ dedi ve ekledi “Her zaman biz. Seni seviyorum.”