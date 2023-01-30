2020 yılında Tan France ve Alexa Chung tarafından sunulan Netflix’in moda yarışması Next in Fashion, yeni sezonuyla geri dönüyor. Yarışmayı kazanan tasarımcı, 200 bin dolar ve Net-a-Porter’a koleksiyon çıkarma şansı elde ediyor. 2020 yılının ardından yeni sezonla dönen programda moda tasarımcısı Alexa Chung‘ın yerini ise dikkat çekici bir isim alıyor.

27 yaşındaki Amerikalı model Gigi Hadid, daha önce ‘Project Runway‘ adlı moda programında da yaptığı gibi yakın arkadaşı Tan France ile birlikte Next in Fashion’ın ikinci sezonunu sunmak için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kısa tanıtımla birlikte sevilen moda yarışmasının 10 bölümlük yeni sezonuyla 3 Mart 2023 tarihinde döneceği duyuruldu. Dünyanın farklı yerlerinden 12 yarışmacının katılacağı programın geri dönüşü şimdiden sevenlerini heyecanlandırıyor.

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