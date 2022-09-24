New York Moda Haftası podyum yürüyüşlerinin yanında konuklarıyla da dikkat çekici bir şova ev sahipliği yaptı. Gigi ve Bella kardeşler Tom Ford için yürürken, en ön sırada çılgın tarzıyla Madonna vardı. Genellikle casual görünümün hakimiyet sürdüğü davetli görünümlerinde taze evli çiftimiz Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz‘in başı çektiğini söylemeliyiz. Julia Fox taşıdığı düşük bel form ile defilesini izlediği LaQuan Smith gibi 2000’ler başına dönerken, Doja Cat ekoseli elbisesiyle sonbaharda okula hazırlık konseptine uygun bir tavır sergilemeyi tercih ediyordu. Bu görünümlerin arasında gerçek anlamda parlayan Lil Nas X, yansıtan takımıyla tüm gözleri üzerine çekmekte kararlıydı.
İşte Madonna’dan Sydney Sweeney’e kadar yıldız isimlerin New York Moda Haftası görünümleri…
Cansu Karakuş