Bu yıl diğerlerinden daha farklı bir New York Moda Haftası geçirdik. Bella ve Gigi Hadid kardeşlerinin ön plana çıktığı, yapılan şovların tasarımlar kadar dikkat çektiği bu podyum serüveninde biz yine gözlüklerimizi İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonlarını incelemek için takıyoruz. Ve karşınızda Eylül ayından gerçekleşen New York Moda Haftası 2022’den stil ipuçları..

Daha fazla ten: Transparan mı dekolte mi?

Beyonce ile Rihanna’nın favori tercihi LaQuan Smith başta olmak üzere tasarımcılar daha enerjik ve cesur bir görünüm için tenimizi göstermeyi öğütlüyor. Bunun için transparan bir elbise veya büyük bir bel dekoltesi tercih etmek ise tamamen sizin kararınız.

1 of 4 - + 1. LaQuan Smith 2. LaQuan Smith 3. Tory Burch 4. LaQuan Smith

Islak saçlar ve nemli yüzler

Geçtiğimiz yıllara kadar podyumlarda öne çıkan rengarenk göz makyajları yerini boş bir göze ve nemli bir yüze bırakıyor. Ayrıca saçlarınızın en çok ıslak formunu seviyorsanız duştan çıkınca bol köpük ve kremle geriye yatırmayı deneyin.

1 of 2 - + 1. Kendall Jenner 2. Bella Hadid

Y2K etkisi

2000’lerin başını kaçıranlar için düşük bel pantolon denemenin tam zamanı! Bir süredir varlığını yeniden hissettiren Y2K akımı, minik croplar ve düşmeye hazır pantolonlar ile uzun bir bel açıklığının sözünü veriyor. Ama siz daha naif bir stil için Tory Burch’ın dizlerinizin altında süzülen eteklerini de tercih edebilirsiniz.

1 of 4 - + 1. LaQuan Smith 2. LaQuan Smith 3. Tory Burch 4. Tory Burch

Akıcı silüetler

Işığı içinde barındıran akışkan kumaşlar podyumda yeniden şekilleniyor. İtalyan markası Marni kollarda ve tüm vücutta kalıplara sığmayan formlar ile rahatlığın formülü yeniden yazılıyor.

1 of 2 - + 1. Marni 2. Marni

Baskılarda 70’ler saklı

Hippi döneminin huzur veren renkleri ve psikedelik baskıları modern çizgilerle buluşuyor. Altuzzara hipnotizm yolunda ilerleyen tasarımlarla karşımıza çıkarken, Marni’nin barındırdığı renkler bizi 70’lerin gün batımını izlemeye davet ederken Türk markası Raisa Vanessa Akdeniz sahillerinde bir partiye çağırıyor. Ulla Johnson gibi romantik ve doğal çizgilerden ilham alan baskılar ise bize eski dünyanın kapılarını açıyor.

1 of 6 - + 1. Raisa Vanessa 2. Raisa Vanessa 3. Altuzarra 4. Altuzarra 5. Ulla Johnson 6. Marni

Gigi ve Bella ile ihtişamın tarifi

Bolca ışıltı, devasa küpeler ve metalik renkler… Tom Ford’un yeni koleksiyonu bizleri Bella ve Gigi Hadid kardeşler ile cazibeli dünyasının içine çekiyor. Diğer markalardan farklı olarak daha yoğun makyaj ve kabarık saçlar kullanan marka, 80’lerden vazgeçemeyen bir tavra sahip.

1 of 3 - + 1. Tom Ford 2. Tom Ford 3. Tom Ford

Boyutlu çiçekler ve hareketli modifiyeler

Yaz sonunda kırmızı halılarda da bolca gördüğümüz devasa çiçek figürleri kendisine eşlik eden her şeyi arka planda bırakmaya niyetli gibi. Carolina Herrera’nın kumaş katlama sanatını öğrettiği, Christian Siriano ve Prabal Gurung’ın cesurca sunduğu üç boyutlu modifeyelerle bir süre hayatımızda kalacak gibi görünüyor.

1 of 5 - + 1. Carolina Herrera 2. Carolina Herrera 3. 4. Christian Siriano 5. Prabal Gurung

Baget çanta şehrine döndü

Eylül ayında hepimiz şehirlere dönerken Fendi’de ikonik Baget çantasını, 25. yılı şerefine yardımımıza çağırıyor. New York Moda Haftası’nda huzur veren renklerdeki koleksiyonuyla çeyrek asır kutlaması yapan marka, çantayı kolye formuna kadar küçülterek gerçek bir var oluş ortaya koyuyor.

1 of 4 - + 1. Fendi 2. Fendi 3. Fendi 4. Fendi

Daha Yükseğe

Daha belirgin omuzlar için aklınıza gelen ilk şey vatkaysa, haklısınız…Michael Kors bu fikri desteklemek için New York Moda Haftası’nı hakkıyla kullandı. Ama bu sefer kendinizi onunla sınırlamak istemeyeceksiniz. Christian Siriano ile bizleri eski Hollywood’a götüren dramatik fırfırlar ve devasa balon kollar gibi stil raflarında tozlanmaya yüz tutmuş seçeneklere de şans verebilirsiniz.

1 of 3 - + 1. Michael Kors 2. Christian Siriano 3. Christian Siriano

Cansu Karakuş

İlginizi çekebilir: