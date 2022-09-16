Bu yıl diğerlerinden daha farklı bir New York Moda Haftası geçirdik. Bella ve Gigi Hadid kardeşlerinin ön plana çıktığı, yapılan şovların tasarımlar kadar dikkat çektiği bu podyum serüveninde biz yine gözlüklerimizi İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonlarını incelemek için takıyoruz. Ve karşınızda Eylül ayından gerçekleşen New York Moda Haftası 2022’den stil ipuçları..
Daha fazla ten: Transparan mı dekolte mi?
Beyonce ile Rihanna’nın favori tercihi LaQuan Smith başta olmak üzere tasarımcılar daha enerjik ve cesur bir görünüm için tenimizi göstermeyi öğütlüyor. Bunun için transparan bir elbise veya büyük bir bel dekoltesi tercih etmek ise tamamen sizin kararınız.
Islak saçlar ve nemli yüzler
Geçtiğimiz yıllara kadar podyumlarda öne çıkan rengarenk göz makyajları yerini boş bir göze ve nemli bir yüze bırakıyor. Ayrıca saçlarınızın en çok ıslak formunu seviyorsanız duştan çıkınca bol köpük ve kremle geriye yatırmayı deneyin.
Y2K etkisi
2000’lerin başını kaçıranlar için düşük bel pantolon denemenin tam zamanı! Bir süredir varlığını yeniden hissettiren Y2K akımı, minik croplar ve düşmeye hazır pantolonlar ile uzun bir bel açıklığının sözünü veriyor. Ama siz daha naif bir stil için Tory Burch’ın dizlerinizin altında süzülen eteklerini de tercih edebilirsiniz.
Akıcı silüetler
Işığı içinde barındıran akışkan kumaşlar podyumda yeniden şekilleniyor. İtalyan markası Marni kollarda ve tüm vücutta kalıplara sığmayan formlar ile rahatlığın formülü yeniden yazılıyor.
Baskılarda 70’ler saklı
Hippi döneminin huzur veren renkleri ve psikedelik baskıları modern çizgilerle buluşuyor. Altuzzara hipnotizm yolunda ilerleyen tasarımlarla karşımıza çıkarken, Marni’nin barındırdığı renkler bizi 70’lerin gün batımını izlemeye davet ederken Türk markası Raisa Vanessa Akdeniz sahillerinde bir partiye çağırıyor. Ulla Johnson gibi romantik ve doğal çizgilerden ilham alan baskılar ise bize eski dünyanın kapılarını açıyor.
Gigi ve Bella ile ihtişamın tarifi
Bolca ışıltı, devasa küpeler ve metalik renkler… Tom Ford’un yeni koleksiyonu bizleri Bella ve Gigi Hadid kardeşler ile cazibeli dünyasının içine çekiyor. Diğer markalardan farklı olarak daha yoğun makyaj ve kabarık saçlar kullanan marka, 80’lerden vazgeçemeyen bir tavra sahip.
Boyutlu çiçekler ve hareketli modifiyeler
Yaz sonunda kırmızı halılarda da bolca gördüğümüz devasa çiçek figürleri kendisine eşlik eden her şeyi arka planda bırakmaya niyetli gibi. Carolina Herrera’nın kumaş katlama sanatını öğrettiği, Christian Siriano ve Prabal Gurung’ın cesurca sunduğu üç boyutlu modifeyelerle bir süre hayatımızda kalacak gibi görünüyor.
Baget çanta şehrine döndü
Eylül ayında hepimiz şehirlere dönerken Fendi’de ikonik Baget çantasını, 25. yılı şerefine yardımımıza çağırıyor. New York Moda Haftası’nda huzur veren renklerdeki koleksiyonuyla çeyrek asır kutlaması yapan marka, çantayı kolye formuna kadar küçülterek gerçek bir var oluş ortaya koyuyor.
Daha Yükseğe
Daha belirgin omuzlar için aklınıza gelen ilk şey vatkaysa, haklısınız…Michael Kors bu fikri desteklemek için New York Moda Haftası’nı hakkıyla kullandı. Ama bu sefer kendinizi onunla sınırlamak istemeyeceksiniz. Christian Siriano ile bizleri eski Hollywood’a götüren dramatik fırfırlar ve devasa balon kollar gibi stil raflarında tozlanmaya yüz tutmuş seçeneklere de şans verebilirsiniz.
Cansu Karakuş
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