İlk olarak 1928 yılında Herbert Asbury tarafından yayımlanan The Gangs of New York kitabı, daha sonra ünlü yönetmen Martin Scorsese imzasıyla 2002’de beyaz perdeye de taşınmıştı.

En iyi yönetmenlik, senaryo, başrol ve görüntü dahil 10 dalda Oscar adaylığı kazanan filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-Lewis ve Jim Broadbent gibi isimler yer alıyordu.

New York Çeteleri dizi oluyor

Şimdiyse Gangs of New York ya da Türkçe adıyla New York Çeteleri dizi oluyor… Aynı kitaba dayanan bir televizyon uyarlaması için Miramax Television firması harekete geçti. Martin Scorsese’nin baş yapımcılığını ve ilk iki bölümün yönetmenliğini üstleneceği dizi, ön hazırlık sürecine geçti.

Dizinin hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı, hangi oyuncuları kadrosunda barındıracağı gibi detaylar henüz açıklanmadı.