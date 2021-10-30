Nevzat Aydın ikinci evliliğine hazırlanıyor

Kurucusu olarak başladığı Yemeksepeti markasını, altı sene önce Almanya merkezli bir şirkete 589 milyon dolara satıp CEO’luk görevini üstlenen 45 yaşındaki Nevzat Aydın, ikinci defa evleniyor. 2011 yılında Melis Pekand ile evlenip 2017’de boşanan Nevzat Aydın, ünlü moda markası Whenever Company’nin ortaklarından Zeynep Zenel ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

İlk evliliğini Dubrovnik’te yapıp davetliler için özel uçaklar ayarlayan Aydın, ocak ayında yapılacak ikinci evliliği için Maldivler’de bütün bir adayı kiraladı.

Dubrovnik

Maldivler

Düğününe verdiği önemi bekarlığa veda partisi için de gösteren Aydın, önümüzdeki aylarda 15 yakın arkadaşıyla Las Vegas’a gidip bekarlığa orada veda edecek.