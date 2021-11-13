Nevra Serezli: ‘Bu rol hiç bana göre değil’ diye düşündüm

Usta oyuncu Nevra Serezli, Hülya Koçyiğit’in sunuculuğunu yaptığı yaptığı TRT 2’de yayınlanan ‘Film Gibi Hayatlar’ programının konuğu oldu. Sinema ve dizi kariyerinde yaşadıklarına değinen Serezli, ‘Sihirli Annem’ dizisinde canlandırdığı ‘Dudu Peri’ karakteriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Yeniden dünyaya gelsem yine oyuncu olurdum”

Oyunculuk yapmaya devam ettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Nevra Serezli, “Sahneye çıkıp, seyirciyle reaksiyon halinde olunca, sonunda da alkışını alınca çok mutlu oluyorum. Bizler alkış için yaşarız . Boşa gitmemiş bir ömür diye düşünüyorum. Çocukluk hayalim hep oyuncu olmaktı. İlkokuldan itibaren başka hiçbir şeyi düşünmemiştim. ‘Yeniden dünyaya gelsem acaba başka meslek seçer miydim?’ diye arada bir düşündüğüm olmuştur. Düşünürüm ve yine oyuncu olmak isterdim” ifadelerini kullandı.

“Birbirimizi hep destekledik”

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu eşi Metin Serezli ile yıllarca devam eden evliliklerinde birbirlerine karşı anlayışlı olduklarını belirten Serezli, “Bizim egomuz yüksek değildi. ‘Ben ön plandayım, ben güzelim, sen yakışıklısın, sen rejisörsün, ben reji yapmadım’ demezdik. Birbirimizi hep destekledik” dedi.

Çocuklarına ve torunlarına olan düşkünlüğünü anlatan usta sanatçı, “Hani nasıl ilk aşık olduğun zaman onu gördüğünde için pırpır eder. Bende de öyle. Bodrum’da uzun süre kalıyorum. Eve yaklaşırken torunlara geleceğim, onları göreceğim diye titremeye başlıyorum” dedi.

“İlk başlarda bu rolü oynamak istememiştim”

Pek çok başarılı yapımda rol alan Nevra Serezli, en çok ‘Sihirli Annem’ dizisindeki ‘Dudu Peri’ karakteriyle ön plana çıktığını belirtti. Bu rolü başlarda oynamak istemediğini söyleyen Serezli, “Ben oynamak istemedim. ‘Bu rol hiç bana göre değil’ diye düşündüm. ‘Niye kötü kadını oynayayım?’ dedim. Büyüler yapıyor, kötülükler yapıyor. ‘Ee zaten 5-10 bölüm sonra kalkar’ dedim. Beş sene oynadık. Hala da arkamdan ‘Dudu Teyze’ derler.” şeklinde konuştu