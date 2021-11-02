Neuroformat Nedir? Nasıl Yapılır?

Neuroformat, beyne format atma, norolojiye format atma veya yeniden biçimlendirme manasına gelir. Beynin yeniden programlanmasını sağlamak üzere geliştirilen yöntemler arasındadır. 20 yıl içerisinde geliştirilmiş bu yöntem sayesinde, beynin yeniden programlanması, mutluluk, sağlık veya başarı gibi güzellikler gibi yeniden başlatılmasını sağlamaktadır. Özünde NLP, EFT, Psyc-k, Kinesiyoloji gibi yöntemleri bulundurmaktadır.

Neuroformat Nasıl Yapılır?

Neuroformat yapımı için, beynin daha önce yaşanmış üzüntü, sorun, stres ya da travma gibi aşamadığı problemleri bir kağıda yazılmalıdır. Herhangi bir olay karşısında yaşanılan travmanın ayrıntılarını yazarak hastalığa neden olan faktörler belirlenir. Neuroformat kullanımı için iki unsur bulunmaktadır. Bu unsurlardan birisi köprücük kemiği, diğeri ise beyin tepesidir. Kağıda yazılan travmaları, beynin aşması için, yapılan çalışma ile daha önceden yaşanmış sorunlar giderilmeye çalışılır.

Neuroformat yapımı için hasta olan kişi daha önce yaşadığı travmatik olayda, hissettiği duyguları kafasında canlandırıp beynin tepesine ve köprücük kemiğine, sürekli ve hafif şekilde vurmalıdır. Neuroformat vuruşu ile olay esnasında yaşanan duyguların arttırılması için, yaşanılan olayı sürekli tekrarlanması beynin olayı düzeltmesi için gereklidir.

Daha sonraki aşamada sürekli olarak tekrar edilen travmatik duygunun ardından, beyne olumlu mesajlar göndermek üzere cümleler kullanılmalıdır. Olumlu cümlelerin sürekli olarak kurulması ile köprücük kemiğine ve beyin tepesine vuruşlara devam edilir. Olumlu cümlelere örnek vermek gerekirse, ”Annenin hastalanmasına bağlı olarak yaşanan bir sorun ise, Annenin hastalanmasının kişinin elinde olmadığı, annenin tedavi edildiği ve bu olumsuz duygunun üstesinden gelmesi gerektiği mesajı beyne sürekli iletilmelidir.”

Neuroformat yapımı için uygulama aşamasında üçüncü bölüme geçildiği zaman, travmanın neden olduğu durum için, biraz daha yüksek bir sesle ”Serbest bırakıyorum” ya da ”Teslim oluyorum” gibi nokta vuruşu cümleler kullanılarak tamamlanır. Bu şekilde yapıldığı zaman olayda yaşanan duygu çağırılır ve duygu yoğun şekilde yaşanır. Son aşamada olumlu cümleler söylenmeye başlanır. ”Serbest bırakıyorum” cümlesi tekniğin püf noktasıdır. Travmanın üç aşamalı yöntem ile aşılabilmesi için kişinin kendisine inanması ve travmayı yenebileceği konusunda kendisine güvenmesi gerekir.

Neuroformat Beyni Kontrol Edilmesini Nasıl Sağlamaktadır?

Neuroformat’ın beyni kontrol edilmesini sağlaması, beyindeki gereksiz tepkilerin silmek için gereklidir. Beynin her zaman ilk amacı bedeni korumaktır. Bunun için olay esnasında duyguları ve oluşumları otomatik olarak gerçekleştirir. Beynin olaylar ve travmalar esnasında verdiği olumsuz tepkiler, kişiye psikolojik ya da fizyolojik sorun olarak geri dönmektedir. Neuroformat yöntemi ise daha önceden yaşanmış olan olumsuz olaylardan sonra psikolojik ve fizyolojik sorunların üstesinden gelmeyi sağlamaktadır. Böylece kişinin olumsuz düşüncelerden kurtularak daha sağlıklı karar vermesini sağlamaktadır.

Yapılan Vuruşlar Beyinde Nasıl Etki Etmektedir?

Yapılan vuruşlar beyinde etki etmesi, vücuttaki bölgelerin doğu tıbbında kullanılan enerji meridyenleri olmasından dolayıdır. Beyin tepesi ve köprücük kemiği, vücudun enerji meridyenlerinin başlangıç noktalarıdır. Başlangıç noktalarına vurulduğu zaman beyin, ”Sorun yok, her şey yoluna girdi” mesajını tüm vücuda ileterek, duyguların boşaltılmasını sağlamaktadır.