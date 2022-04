Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’a attığı tokatla günlerdir gündemden düşmeyen Will Smith’e Netflix’ten kötü haber geldi. Hollywood Reporter’ın haberine göre; Netflix’te yer alacak ve Will Smith’in başrolünü oynayacağı “Fast and Loose” isimli filmde yaşanan karışıklıklar Oscar Ödül Töreni sonrası yeni bir boyuta taşındı. Filmin yönetmeni David Leitch’in projeden ayrılmasının ardından yönetmen arayışının yaşandığı proje Oscar Ödül Töreni’nde yaşanan Will Smith’in tokat olayı sonrası rafa kaldırıldı.