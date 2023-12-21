Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı temalı film izlemeyi sever misiniz? Yılbaşı yaklaşırken yapılabilecek en güzel aktivitelerden birisi yılbaşı temalı filmleri izlemek. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz, izlerken eğlenebileceğiniz, romantik komedi türündeki yılbaşı temalı filmleri sizin için derledik.

1) The Holiday (Tatil)

Başrollerinde Cameron Diaz ve Kate Winslet’ın yer aldığı, 2006 yapımı romantik komedi türündeki bu filmde, aşk hayatları karmaşık olan iki kadın Los Angeleslı Amanda ve Londralı Iris, bir internet sitesi üzerinden tanışarak evlerini değişir. Hayatlarında sadece bir farklılık yaratmak isteyen iki kadın, gittikleri yerlerde aradıkları aşkı bulurlar.

2) Last Christmas (Bir Şans Daha)

2019 yapımı film, bir önceki yılbaşında ölümden dönen Kate’in, yeni Noel yaklaşırken Tom ile tanışmasıyla yaşadıklarını konu alıyor. Romantik komedi türündeki filmin başrollerini, Emilia Clarke ve Henry Golding paylaşıyor.

3) Holidate

2020 yapımı romantik komedi türündeki bu filmde, başrolleri Emma Roberts ve Luke Bracey paylaşıyor. Tatilden nefret eden Sloane ve Jackson, tatilde genellikle tek başlarına oldukları için aileleri tarafından yargılanır ve istemedikleri kişilerle bir araya gelirler. Bir gün, oldukça kötü geçen bir Noel sırasında tanışan Slone ve Jackson, bir anlaşma yapar. Film, ikilinin sonraki bir yıl boyunca her tatilde birbirinin “tatilört”ü olmak için yaptıkları anlaşma sonrası yaşadıklarını konu alıyor.

4) Midnight at the Magnolia (Magnolia’da Yılbaşı Partisi)

2020 yapımı romantik komedi türündeki film, yerel radyo sunucusu olan, iki eski arkadaş Maggie ve Jack‘in programlarının ülke çapında yayınlanması umuduyla sevgili rolü yapmalarını konu alıyor. Filmin başrollerini, Natalie Hall ve Evan Williams paylaşıyor.

5) Love Hard

Başrollerinde Nina Dobrev ve Jimmy O. Yang’ın yer aldığı 2021 yapımı romantik komedi türündeki filmde, başarısız ilişkileri olan Natalie, gerçek aşkı bulmaya çalışır. Natalie sürekli tanışma uygulamalarından birileriyle tanışır ama buluşmaları hep hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Öyle ki, bir internet sitesinde yazarlık yapan Natalie’nin, yazılarının konusu başarısız buluşmaları üzerinedir. Natalie bir gün yine uygulama üzerinden Josh isimli kişiyle tanışır. Josh ile güzel bir ilişki kurmuştur. Fakat çift, uzak şehirlerde yaşadığı için yüz yüze buluşamamıştır. Gerçek aşkı bulduğunu düşünen Natalie, yılbaşında Josh’a sürpriz yapmak için yanına gider. Fakat Natalie’yi kötü bir sürpriz beklemektedir. Josh aslında, Natalie’nin tanıdığı kişi değildir.