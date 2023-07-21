Netflix uzun süredir hane dışında şifre paylaşımının önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüyordu. Bugün atılan yeni bir adımla birlikte kararın küresel çapta uygulanmaya başladığı ortaya çıktı. Bu hamleden Türkiye’deki kullanıcıların da etkilenmesi bekleniyor.

Netflix Koronavirüs pandemisi sırasında elde ettiği yeni aboneleri, salgının sona erdiği dönemde korumakta güçlük çekmişti. Dijital yayın platformu Rusya – Ukrayna savaşı sırasında ülkedeki faaliyetlerini sonlandırması; Disney Plus, Prime Video ve HBO Max gibi platformların yarışta ciddi atılımlar yapması gibi nedenlerle abone kaybı yaşamıştı. Bu süreçte hisse değeri kaybı da yaşayan şirket, birçok dizi ve filmini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Platform kaybettiği aboneleri geri kazanmak için çeşitli stratejiler geliştirirken bunlar arasında uygulamaya en hızlı geçen hane dışında şifre paylaşımı oldu. 2022 sonlarında bazı ülkelerde hayata geçirilen kararla birlikte platform abone sayısını yeniden artırmayı bilmişti.