21 Mart’ta Netflix’te izleyicilerle buluşacak olan filmin, yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu filmin senaryosu ise “İlk ve Son”, “Yarım Kalan Aşklar” gibi BluTV dizilerinin senaryolarının yazarı Hakan Bonomo kaleme aldı.

Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünü üstlendiği filmin konusu ise şöyle:

Bekar bir anne olan Melisa, oğlu Can’ı tek başına büyüten güçlü bir kadındır. Ancak aldığı bir haber hayatının dengesini bozar. Melisa, hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrenir. Peki hayatının son günlerinde ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayarak, Can’ı emanet edebileceği birini bulabilecek midir?