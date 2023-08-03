Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ünlü oyuncu Burak Özçivit, OGM Pictures ile ‘Berber’ adlı sinema filmi için anlaşmasını yaz başında yapmış ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasını bekliyordu. ‘Kuruluş Osman’ dizisinin sezon finalinin ardından ailesiyle Bodrum’da tatil yapan ve uluslararası açılış etkinliklerine katılan Özçivit, yaklaşık 10 gün içinde film setine adım atacak. Filmin başrolünde Burak Özçivit’e genç kuşağın yetenekli oyuncularından Mert Yazıcıoğlu eşlik edecek.

Senarist Mehmet Ercan Erdem tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer üstlenecek. Aksiyon türündeki yapım için ilk başta Özçivit ile Yazıcıoğlu’nun baba-oğul rolünde olacağı söylentileri yayıldı, ancak hikaye daha sonra revize edildi. Burak Özçivit, ‘Berber’ filminin çekimlerini tamamladıktan sonra ‘Kuruluş Osman’ dizisinin 5. sezon çekimlerine katılacak.