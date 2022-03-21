Netflix, yerli içeriği ‘Uysallar’ın gösterim tarihini ve fragmanını yayınladı. 8 bölümden oluşan aile komedisi ‘Uysallar’ 30 Mart 2022 tarihinde Netflix’te izleyicisiyle buluşacak.

Hakan Günday’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Onur Saylak oturuyor. Başrollerini Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Umut Yeşildağ, Nilay Yeral, Bilyana Jovanovska, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Nezaket Erden gibi isimler de yer alıyor.

Dizinin konusu hakkında Netflix Türkiye‘den şöyle bir açıklama geldi: “İçerik; 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesidir. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır. Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.”