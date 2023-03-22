Yönetmen koltuğunda Onur Saylak‘ın yer aldığı Netflix’in yeni filmi Boğa Boğa, 15 Nisan’da prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme aldığı film; yeni bir hayata başlamak için İstanbul’dan Assos’ta bir köye taşınan Yalın ve Beyza’nın yerleştikleri köyde, köy halkıyla verdikleri savaşı ele alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit‘in başrollerini paylaştığı film, 21 Nisan’da yayınlanacak. Günday imzalı film ayrıca 42. İstanbul Film Festivali’nde de Ulusal Yarışma Bölümü’nde yarışacak.

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