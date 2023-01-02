2023’ün merakla beklenen yerli dizilerinden bir tanesi de güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Şahmaran. 20 Ocak’ta Netflix üzerinden seyircilerle buluşacak olan diziden yeni bir fragman paylaşıldı. Dizinin başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz üstlenirken, Ebru Özkan, Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Elif Nur Kerkük gibi başarılı oyuncular da dizinin kadrosunda yer alıyor. Senaryosunu Pınar Bulut’un yazdığı, Umur Turagay’ın yönettiği, Adana’da çekilen fantastik dizi için geri sayım başladı.

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